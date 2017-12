Caccia ai “botti” illegali, sequestrati oltre 17 kg di fuochi pirotecnici

Come ogni anno, in questo periodo, a fare notizia sono i fuochi pirotecnici che provocano spesso danni irreversibili e proprio per ridurre il numero degli incidenti che avvengono a seguito della loro esplosione, soprattutto nella notte di Capodanno, il Questore di Reggio Calabria ha dato delle chiare indicazioni a tutti gli Uffici della Polizia del capoluogo e della provincia così che siano avviate delle attività mirate al controllo e alla repressione del fenomeno.

Nei giorni scorsi, così, in città sono stati svolti diversi accertamenti che hanno consentito al personale delle Volanti di ritrovare e sequestrare del materiale pirotecnico illegale: 5 Kg di prodotti composti, nello specifico, da 15 candele, 9 bengala, 26 goldparkler, 5 confezioni di poppop big, altre 4 di raudomana, miccette, farfalle e fontane.

Elevato anche numerose sanzioni amministrative per la vendita senza le licenze previste, per un ammontare di oltre 10 mila euro.

Inoltre, nell’ambito di un servizio mirato, gli agenti del Commissariato di Siderno hanno scoperto, e sequestrato, in un immobile di Siderno Superiore, 9 batterie di 100 tubi monocolpoper, per un totale di quasi 4,3Kg di massa attiva, e 18 scatoloni con all’interno 215 petardi, per poco più di 7 Kg di miscela attiva.

La polizia, intervenuta dopo un’attività di ricognizione all’interno di un rustico, hanno rilevato che i fuochi pirotecnici erano nascosti in mezzo ad altra merce. Il proprietario dell’immobile, un 45enne residente a Siderno, è stato così deferito in stato di libertà alla Procura di Locri per detenzione illegale di materiale pirotecnico.