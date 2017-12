Conto alla rovescia per l’ultimo appuntamento del Kaulonia Festival

Il Kaulonia Tarantella Festival si prepara a chiudere l’anno in bellezza con l’ultimo appuntamento del 2017. Mancano ormai pochi giorni, infatti, all’appuntamento conclusivo del Ktf Tutto l’anno, in programma per il 23 dicembre, alle 21:15, presso il nuovissimo Auditorium “Casa della Pace Angelo Frammartino” di Caulonia Marina.

Mattatore della serata sarà il direttore artistico di questa edizione del festival, Mimmo Cavallaro, che coglierà l’occasione non solo per intrattenere il pubblico con i suoi sempre ricchi e suggestivi ritmi tradizionali, ma anche per presentare finalmente al grande pubblico il suo nuovo disco, “Calanchi”, prima di augurare a tutti Buon Natale.

Un appuntamento da non perdere, che costituirà un indimenticabile arrivederci all’edizione del 2018. Si ricorda che i posti disponibili all’Auditorium sono limitati e che, pertanto, è consigliato presentarsi con anticipo sull’orario di inizio del concerto.