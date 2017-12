Gerace, Natale. Presentato il programma degli spettacoli del Borgo Incantato

Grazie all’impegno della locale Amministrazione Comunale e il fondamentale sostegno della Regione Calabria, nei giorni 22 e 23 dicembre, il “Monumentale Borgo Storico Nazionale” di Gerace (considerato uno dei più belli d’Italia e del mondo) ospiterà due eccezionali serate con la magia de “Il Borgo Incantato, festival internazionale di arte di strada”- “Winter Edition”.

Per l’occasione verrà predisposto uno straordinario percorso che si snoderà tra le bellissime chiese, le case del “borgo antico” ed i meravigliosi “palazzi storici” di Gerace che faranno ulteriormente rivivere le magiche atmosfere natalizie fatte di allegria e suggestioni visive che solo un evento unico nel suo genere come il “Borgo Incantato” riesce sempre a regalare.

Gli ospiti potranno godere dei profumatissimi e tipici sapori della tradizione gastronomica locale, potranno osservare dei panorami mozzafiato dalle verande e dalle terrazze ubicate proprio all’interno del centro storico e potranno anche assistere, gratuitamente, a spettacoli “mozzafiato” composti da evoluzioni artistiche ed acrobatiche di funamboli, giocolieri, trampolieri e tutto quello che concerne “l’arte di strada”.

Ieri mattina si è svolta la conferenza stampa di presentazione alla presenza del Primo Cittadino, Giuseppe Pezzimenti, del Vicesindaco Salvatore Galluzzo, dell’assessore Carmelo Femia, della responsabile dell’area amministrativa Loredana Panetta, dei responsabili dell’area tecnica e manutentiva Domenico Romeo e Giuseppe Garreffa, del responsabile della Polizia Municipale, Antonio Lacopo e dei consiglieri comunali Michele Orlando e Giuseppe Lacopo, dei componenti del servizio civile.

Il Sindaco , stante la precaria situazione che riguarda la Sp1, anche dopo le numerose segnalazioni rivolte agli organi istituzionali competenti, ha tenuto a precisare per l’accesso alla Città di Gerace sarà consigliabile (soprattutto per i numerosi pullman in arrivo) percorrere la strada Bagni Antonimina, San Filippo-Gerace.

Il Vicesindaco Salvatore Galluzzo ha ribadito che questo appuntamento “destagionalizzato” è molto atteso dai geracesi che sono pronti ad accogliere i visitatori che avranno così modo di assistere ai meravigliosi spettacoli degli artisti di strada senza però tralasciare le altre caratteristiche peculiari di una manifestazione ormai consolidatasi negli anni e divenuta uno degli eventi più importanti della locride.

Per quanto concerne l’aspetto logistico della manifestazione è intervenuto il responsabile dell’area urbanistica, Domenico Romeo. Infine, Loredana Panetta, nel ricordare che anche quest’anno il direttore artistico della manifestazione sarà Luigi Russo, attuale direttore organizzativo del Ferrara Buskers Festival, la più grande rassegna mondiale del musicista di strada e già Presidente della Fnas (Federazione Nazionale arte di Strada), ha presentato il quadro degli artisti che si esibiranno durante le tre serate.

Ecco il cast 2017 de: “Il Borgo Incantato, festival internazionale di arte di strada”- “Winter Edition”:

Lux Arcana è una delle maggiori compagnie artistiche di ricerca e produzione di spettacolo con Fuoco e Led in Italia. Gli spettacoli dei Lux Arcana riescono a catturare l’attenzione di ogni tipo di pubblico per la loro maestosa spettacolarità, in cui espressione corporale e virtuosismo tecnico sono al servizio di una moltitudine di effetti visuali e pirotecnici. Il gruppo toscano negli ultimi anni si è affermato nel panorama italiano e, più recentemente, anche internazionale, con la partecipazione a decine di eventi e festival e la partecipazione a Italia’s got Talent nel 2015, tra i gruppi in semifinale. Tante, inoltre, sono le grandi aziende che hanno scelto i Luxarcana per i loro galà ed eventi aziendale: tra le altre, Phoenix – Spettacolo Di Fuoco: lo spettacolo narra di una competizione fra artisti che si sfidano per raggiungere il completo dominio dell’arte del fuoco; il più potente degli elementi viene dunque rappresentato attraverso piogge di scintille, danze infuocate, precise coreografie e fiamme davvero impressionanti, mentre la musica accompagna l’agone, conferendo alla perfomance momenti di puro pathos. Durante le performance gli artisti mescolano danza, arti marziali e diverse tecniche di giocoleria presentando ogni volta nuovi effetti speciali e particolari suggestioni. Led “Lightdance” – Spettacolo luminoso led: ritmate ed energiche coreografie, fuse a musiche incalzanti e il nuovissimo e affascinante universo della giocoleria con tecnologia Led: questi innovativi strumenti ad alta tecnologia sono programmati per creare un’intensa varietà di forme in luce in perfetta sincronia con la danza e la musica. Uno spettacolo inedito, moderno e ipnotico che vi proietterà in un mondo di nuove forme, luci ed immagini.

Parata Itinerante con Giocoleria e Fuoco: pensata per eventi medievali, ma adattabile a qualsiasi contesto, la parata itinerante fonde perfomance sui trampoli, giocoleria, bolle di sapone giganti, musica dal vivo e lazzi medievali. Durante la parata i giullari hanno la possibilità di fermarsi ed eseguire degli intermezzi di performance con il fuoco; si tratta di brevi esibizioni individuali dove ogni artista presenta le proprie specialità con i propri strumenti preferiti.

Valse è uno spettacolo per spazi aperti e il contesto imponente che ricrea lo rende adatto per i grandi eventi e per rendere magico il vostro Natale. Otto attori-ballerini, guidati da un maestro di cerimonia, si esibiscono in un incantevole e difficilissimo valzer su trampoli in una performance di grande impatto poetico-visivo e di grande abilità tecnica. Bellissimi costumi e musiche d’eccellenza e una grande sfera d’oro luminosa completano il quadro. Si tratta di una delle rappresentazioni più note e apprezzate dal pubblico e dalla critica. Cesar Brie lo definì come uno degli spettacoli più meravigliosi che avesse mai visto, mentre Eugenio Barba affermò che il Ttb – Teatro Tascabile di Bergamo avesse saputo mostrare sui trampoli l’eleganza di un valzer dei tempi di Anna Karenina.

Il Teatro Tascabile di Bergamo è un “teatro di gruppo” fondato nel 1973 da Renzo Vescovi (che firma peraltro la regia di questo spettacolo), sulla via aperta dal Teatr-Laboratorium di Jerzy Grotowski e dall’Odin Teatret di Eugenio Barba. La regia dei loro spettacoli è spesso collettiva e ogni membro concorre alla formazione del lavoro finale.

La rue Cyr è nata a Montreal nel 2003, e solo pochi artisti nel mondo sono capaci di usarla. Con un controllo perfetto dell’attrezzo, Mr. Dyvinetz gira nello spazio a 360°, eseguendo contemporaneamente figure acrobatiche e di ballo sorprendenti. La performance è un misto di processi tecnici, di fusione tra l’artista e l’estensione del suo corpo, che prende vita nella ruota, e con essa si muove e gira nello scenario. Combinando la difficoltà di equilibrio, l’impatto visivo, e l’assoluta professionalità, danno come risultato un numero differente, unico ed emozionante. Francisco Rojas, in arte Mr. Dyvinetz è un vero campione della ginnastica acrobatica e con il suo amico e collega Mauricio Villarroel, ha fondato la Compagnia Duo Tobarich che forte dell’esperienza del sodalizio nelle discipline verticali, presentava proprio uno spettacolo di acro – balance, divenuto famoso in tutto il mondo.

Rulas Quetzal un “azteca” che unisce fuoco e percussioni. Uno stile unico che ci riporta indietro nel tempo. Dal Messico arriva Quetzal! Il fuoco, da sempre paura ancestrale, viene affrontato ed esaltato dall’abilità di questo artista e il ritmo dei suoi tamburi dal vivo ci avvolge e ci trasporta in un viaggio immaginario nella sua terra lontana. Al pubblico non sembrerà di guardare semplicemente uno spettacolo, bensì di assistere ad un vero e proprio rito! Un rito che ha come attore principale il fuoco. Un artista da non perdere!

Mago Flip, il Magamondo, performer e artista: queste le caratteristiche di Mago Flip e del suo straordinario talento circense. Flip vede la magia come “un mezzo, è ciò che la tela rappresenta per il pittore e il mago la utilizza per stupire, lasciare un messaggio, un ricordo, un’emozione”. Flip, il magamondo è lo spettacolo di un mago, un viaggiatore, di un clown, che sa mescolare lo stupore della magia e l’imprevedibile simpatia dell’arte circense all’esperienza di un vero e proprio giro del mondo. Uno spettacolo di magia non solo da guardare, ma da vivere in prima persona. Oltre ad essere molto amato dal pubblico, Mago Flip è vincitore di numerosi premi e riconoscimenti. Tra questi ricordiamo: “Gran premio Takimiri una vita per il circo” nel 2012, 1° classificato al Masters Of street Magic World Championship nel 2015 (si aggiudica invece il 2° posto nel biennio precedente), premio” Best Comedy Magic” ai campionati del mondo di magia nel 2015, 1°classificato a “Tu si Que Vales” su Costa Crociere nel 2016 e in “Vale un Sogno” – congresso magico di Saint-Vincent – sempre nell’anno 2016. Io, Lui e Lei è una visual comedy dove per la prima volta si assiste ad un numero di acro-balance con un cane. Adatto a tutte le età, lo spettacolo è un concentrato di momenti divertenti e poetici che lo rendono unico e gradevole. I tre bizzarri protagonisti conquistano da subito la simpatia del pubblico. Lo stesso si lascerà trasportare in una dimensione di allegria e spensieratezza. Tra i due clown umani è un continuo conflitto spesso risolto dal più fedele amico dell’uomo. Le gag si susseguono ad un ritmo incalzante, sorretto da una musica coinvolgente e supportato da una scenografia adeguata.

I Bandaradan amano definirsi una piccola orchestra di zingari dai ritmi zoppi, giocolieri di pentagrammi, funamboli della nota puntata, corteggiatori dell’apparato uditivo. I Bandaradan nascono nel 2002 a Torino dall’incontro di musicisti provenienti da esperienze molto diverse, ma accomunati dal desiderio di suonare in strada, liberamente. La formazione strumentale è composta da sassofono tenore, fisarmonica, flicorno baritono (comunemente detto bombardino) e dawul (o grancassa ottomana). Dopo le prime esperienze sulle strade di Torino e un giro a cappello per le strade d’Europa, la banda stabilisce le linee essenziali del proprio lavoro. Nei loro spettacoli da strada fondono mimo e suono, ispirandosi alla corrente musicomica del r-umorismo, ideata nei primi anni settanta dagli argentini Les Luthiers. La loro originalità è stata notata anche dal cinema: i Bandaradan sono nel cast del film di Cristina Commencini, “Quando la Notte”. Oltre all’attività concertistica on the road, i Bandaradan suonano in spettacoli teatrali e di nuovo circo, festival di arti di strada, matrimoni, addii al nubilato e serenate.

Franca Pampaloni–L’Albero Musicale di Natale. Il Natale è magia e questa performance di Franca Pampaloni ne esalta gli aspetti più romantici e assieme divertenti, per ricreare un’atmosfera incantata, tra favola e realtà. Un albero bellissimo, con tanto di luci, addobbi e puntale dorato suona con la sua fisarmonica i motivi più famosi dedicati al Natale. Franca Pamapaloni oltre ad essere diplomata in pianoforte e fisarmonica al conservatorio, è anche musicologa e vanta collaborazioni significative come quella con Gabriella Ferri, l’Orchestra Regionale della Toscana, il Teatro des los Sentidos di Enrique Vargas, Teatro dei Sassi, Cyrcus Sybilla (Norvegia), Compagnia dell‘Astronauta. Ha inoltre curato gli arrangiamenti ed è stata Direttore della BandOrchestra degli Artisti di Strada. Ha curato le musiche dello spettacolo comico musicale “Le Vedove Allegre s.r.l”. Come pianista ha creato nel 2007 lo spettacolo comico musicale “Meglio Tarde Che Mai”, che ha riscosso notevole successo in numerose rassegne teatrali in tutta Italia, nonché in Spagna, Portogallo e Svizzera. Nel 2013 ha creato un nuovo concerto comico: “Troppe Arie” per soprano lirico, flauto traverso e pianoforte, con Nicanor Cancellieri e Silvia Laniado sempre per la regia di Rita Pelusio.

Olaf, l’aiutante di Babbo Natale è pronto a regalarvi un sacco di risate! Quest’anno Babbo Natale proprio non ce la fa a soddisfare tutti, è oberato di lavoro e poi comincia a sentire un po’ di stress! Meno male che c’é Olaf, il suo aiutante, che in sella ad un altissimo monociclo arriva dalla Lapponia per sistemare le cose! Tra balzi, acrobazie, pacchi regalo in equilibrio precario, oggetti che volano e tante gag comiche, Olaf si occuperà dei doni mancanti e soprattutto del dono più gradito per questo Natale: un sacco di risate! Olaf, l’aiutante di Babbo Natale è portato in scena da Marco Neri, artista di strada professionista dal 1988. La sua lunga esperienza si traduce in un approccio sempre molto originale con il pubblico. L’artista da sempre crea e cura i suoi personaggi con grande attenzione, studiando gli esiti comici delle sue performance di giocoleria e acrobazia sul monociclo, perchè Marco Neri è anche un ottimo attore, dalla comicità graffiante e irriverente. La strada è da sempre il suo palco naturale, sin dall’esordio con il Cirque Bidon, il famoso circo francese trainato dai cavalli.

Chiedendo agli Eventi Verticali di dare una definizione del loro lavoro, ci hanno risposto: “siamo attori e danzatori, solo che invece che stare su un piano orizzontale, usiamo i piani verticali, come le facciate dei palazzi, delle torri, le montagne, le scogliere …” Hanno parlato col sorriso franco di chi sa di fare un lavoro eccezionale, ma non si dà mai delle arie e prima di vedere dal vivo il loro spettacolo è davvero impossibile dare una misura della sua eccezionalità, perché eccezionale lo è veramente e non si dice per retorica, ma perché è proprio uno spettacolo unico. Unendo le tecniche di arrampicata a quelle circensi e portando in parete corporeità, drammaturgia ed emozione, gli Eventi Verticali creano nuovi palchi perpendicolari al suolo e danno vita ad uno spettacolo-evento adrenalinico e di fortissimo impatto, che lascia tutti col fiato sospeso. Quest’anno, per i festival italiani Eventi Verticali propongono: Intuizioni Verticali: il palco viene creato su palazzi antichi, moderne strutture, monumenti o paesaggi naturali…; Wanted: Nuovo action show dove su uno schermo verticale di 50 mq sollevato da una autogru sono proiettati i videoscenari della storia che cambiano e si sviluppano attorno alle azioni dei performer.

Risucchiati in un mondo fatto di fumetti ed animazioni, i due protagonisti compiono un viaggio come protagonisti di un videogame anni ’80. Drammaturgia, videoscenografia e corpo si fondono in uno spettacolo di visual comedy dove il 2D delle proiezioni si somma al vivo 3D degli attori-acrobati con un risultato davvero inedito; Cubo: una lanterna magica luminosa, una casa volante che cambia colori ed abitanti. Una macchina scenica sospesa nel cielo e tanti effetti speciali. Uno spettacolo affascinante e magico adatto per grandi eventi; Casinò Verticale, dove una drammaturgia facile, ma allo stesso tempo coerente, scandisce le azioni degli artisti.

Inquietanti agenti segreti e un misterioso ladro ninja si rincorrono tra travestimenti, combattimenti, evasioni ed esplosioni ed ancora Quadro: l’idea nasce dal sogno di danzare su una parete volante. Una struttura di truss in alluminio di 6.9mt per 6.9mt tende un telo microforato di 41mq e vola nel cielo appesa ad una potente autogru. È un vero e proprio palco verticale volante sul quale si sono finora esibiti danzatrici, acrobati circensi e musicisti. Infine la Street Band Euroband “La Murgias” composta da 15 Elementi più Autista e Duo Di Fachiri e lo Spettacolo Di Fuoco, Chiodi , Cammina Sui Vetri.