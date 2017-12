Noi con Salvini, nominato Barbieri referente cittadino di Maierato

Il Movimento Noi Con Salvini si radica a Maierato dove Roberto Barbieri 42 anni, insegnate, è stato nominato referente cittadino dal coordinatore regionale Domenico Furgiuele. Su proposta del coordinatore provinciale Antonio Piserà che in una nota: “Barbieri è stato tra i primi ad aderire al Movimento Noi con Salvini, l’impegno e la dedizione profusa nel suo territorio hanno reso facile tale nomina”.

Già militante del partito Barbieri dichiara: “E’ con grande orgoglio che mi appresto a ricoprire tale carica, ringrazio il coordinatore provinciale PIserà e il coordinatore regionale Furgiuele, ma soprattutto i militanti, vecchi e nuovi. Credo che mentre molti cittadini si disinteressano della politica, impegnarsi attivamente sul proprio territorio sia un passo importante da compiere ad un certo punto.

“Ci organizziamo per far conoscere il programma, la gente è disillusa, il territorio maltrattato, le proposte di Matteo Salvini sono proposte di Buon Senso per questo mi riconosco nelle linee programmatiche del partito, mi auguro di vederle realizzate. Il primo e unico impegno sarà come sempre continuare insieme agli altri a cercare di riconquistare la fiducia di quanti l’hanno persa e di coinvolgere e inserire pienamente quanti si affacciano per le prima volta.”