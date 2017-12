Lo Sporting Locri pronto alla trasferta soveratese

Lo Sporting Locri giocherà la partita in “casa” di sabato 23 dicembre a Catanzaro, al Palasport di Sant’Elia. La società ha noleggiato la struttura per la partita con il Breganze e per la rifinitura. Gli abbonati di Sant’Andrea potranno quindi seguire il team in “trasferta”. La squadra si allenerà provvisoriamente nel Pala Scoppa di Soverato. La squadra disputerà in “pellegrinaggio” le ultime due partite del girone andata e valuterà se sarà possibile mantenere il livello tecnico-atletico richiesto della Serie A. Il Palazzetto di Sant’Andrea è sottoposto ad una revisione tecnico amministrativa che si dovrebbe concludere entro il mese di Febbraio 2018.