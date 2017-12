Gioventù nazionale continua a crescere a Cosenza

La ramificazione del movimento giovanile di Fratelli d’Italia continua inarrestabile nella Provincia di Cosenza.

"Oggi - si legge in un comunicato a firma di Gianluigi Verta, Dirigente Nazionale GN; Antonio Scarnati, Vicepresidente GN Calabria e Alfredo Moccia, Presidente GN Provincia di CS - annunciamo la nomina di altri quattro portavoce cittadini e costituzione dei relativi circoli nella stessa federazione provinciale, in particolare: Sara Succurro per Rogliano, Pasquale Pane per Cerchiara di Calabria, Cristian Cerenzia per Santo Stefano di Rogliano, Michele Mundo per Trebisacce.

Non v’è dubbio che Gioventù Nazionale oggi in questa provincia è un vero e proprio partito nel partito, potendo contare: all’esterno, su due consiglieri comunali, un senatore accademico, sul vicepresidente provinciale della consulta studentesca; all’interno su un dirigente nazionale, quattro delegati all’assemblea nazionale, due dirigenti regionali, nove dirigenti provinciali tutti con deleghe tematiche e decine di circoli cittadini.

Nonostante l’attuale disaffezione verso la politica, siamo orgogliosi della rete di giovani che si sta creando con Gioventù Nazionale e del contributo che i ragazzi di questa comunità danno, nel loro piccolo, al territorio cosentino."