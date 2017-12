Vibo. Si è svolto il secondo appuntamento di Spazio Giovani

Si è svolto sabato scorso, presso la Biblioteca Comunale di Vibo Valentia, il secondo appuntamento di Spazio Giovani, una serie di eventi a cadenza mensile dell'associazione Valentia, associazione composta da più di 2500 studenti vibonesi. Dopo il successo del primo appuntamento, con il convegno "denunce e proposte per migliorare il sud", i ragazzi dell'associazione, si sono lanciati su un nuovo percorso, quello musicale. Infatti con il concerto "sulle ali della musica", voluto fortemente dal direttivo dall'associazione Valentia.

Hanno preso parte al concerto, ben 9 musicisti vibonesi: Naomi Borello, soprano; Matteo Torcasio, baritono; Giovanni De Luca, sax; Domenica Franzè, violino; Francesco Silvestri, pianoforte; Cosimo Renda, fisarmonica. Al termine del concerto, la gioia dell'intero direttivo, che ha espresso, attraverso un comunicato stampa, il loro entusiasmo verso il miglioramento del territorio vibonese, identificandosi come l'unica associazione apolitica e apartitica, che ricerca e persegue con orgoglio il rinnovamento e il perfezionamento delle attività culturali e ludiche nella nostra città.



Per Fabio Corigliano, rappresentante d'istituto del liceo G. Berto, e dirigente dell'associazione, “l'evento è stato stupendo, è piaciuto a tutti i giovani ragazzi presenti all'interno della biblioteca comunale. Questi eventi non fanno altro che creare uno spirito propositivo verso il miglioramento del territorio, oramai martoriato”.



Un concerto all'insegna della cultura, con questa frase ha esordito Francesco Catania, dirigente dell'associazione Valentia e rappresentante della consulta dell' Ite Galileo Galilei di Vibo Valentia che ha dichiarato: “la cosa più bella è stato vedere molti giovani coinvolti, poiché spesso i giovani stanno lontano da questo genere di musica e vederli seguire con entusiasmo ed attenzione, ci riempie di gioia ed orgoglio. Tanti i ragazzi vibonesi che si sono esibiti per il nostro concerto, ed in qualità di dirigente dell'associazione Valentia non posso che ringraziarli”.