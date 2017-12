“Parco Caserta”, la scuola di pattinaggio presenta il saggio di Natale

Natale a suon di pattinaggio. Il 22 dicembre si terrà il saggio di Natale degli atleti di Parco Caserta Sport Village. Era il 4 luglio 2017 quando il pattinaggio artistico tornava protagonista al Parco Caserta.

Una disciplina nobile, elegante, raffinata che racchiude in sé rigore, allenamento, tenacia. D’altronde è questione di equilibri, in tutti i sensi. Quel giorno, davanti ad una gradinata gremita si era avviato un progetto che oggi vede la sua realizzazione con la nascita della scuola di pattinaggio artistico ‘Italica Sport’.

A distanza di poco più di sei mesi, dopo la presentazione del nuovo brand sportivo, la scuola del Parco Caserta Sport Village torna a disegnare morbide traiettorie sulla pista ‘Pino Labate’ per il saggio di Natale 2017.

Venerdì 22 dicembre 2017, a partire dalle ore 18:30, i piccoli e grandi atleti della Italica Sport pattinaggio artistico, diretti dalle istruttrici Francesca e Consuelo Ieracitano, si esibiranno in un concerto di figure, musiche e colori. L’obiettivo per adesso è quello di formare ragazzi che, nel giro di pochi anni, possano intraprendere un percorso agonistico virtuoso.

“Già in occasione del saggio di inizio luglio i miei ragazzi avevano dimostrato tanto entusiasmo e voglia di sport – spiega Francesca Ieracitano, istruttrice della federazione italiana sport rotellistici nonché coordinatrice del Parco Caserta Sport Village - Siamo solo al primo anno, per ora dobbiamo solo allenarci duramente. L’organizzazione di eventi di questo tipo è necessaria, per poter giudicare il livello raggiunto degli atleti, per poter incontrare genitori e famiglie e per dare la giusta visibilità a veri e propri atleti che ogni giorno si impegnano duramente. I ragazzi – conclude la coordinatrice Francesca Ieracitano - hanno acquisito doti tecniche soddisfacenti e una buona padronanza del pattino e non vedono l’ora di dimostrare le proprie capacità”.

Si attende dunque il pubblico delle grandi occasioni, per il saggio di Natale 2017. La gradinata “Pino Labate” sarà piena in ogni ordine di posto pronta ad acclamare gli atleti del “Parco Caserta Sport Village”.